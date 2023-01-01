Клетка SmallRig 4183 для Sony FX30 / FX3
Код товара : УТ-00069144
Артикул : 4183
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Клетка SmallRig 4183 разработана специально для камер Sony FX3 и FX30. Она обладает модульным дизайном: верхняя пластина в форме планки НАТО является съемной, что обеспечивает большую компактность. По всему периметру клетки располагается множество гнезд 1/4" и 3/8", сверху под углом расположен холодный башмак, слева – еще одна планка НАТО. Имеются прорези для крепления плечевых или кистевых ремней. Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» по стандарту Arca Swiss, что позволяет устанавливать ее напрямую на штативы и другие держатели такого же стандарта. В углублении на нижней пластине с помощью магнитов фиксируется мини-отвертка в форме монетки.
Для максимально жесткого соединения с камерой и отсутствия какого-либо люфта клетка закрепляется 3 винтами: снизу и по боками. В комплекте также идет съемный зажим для HDMI кабеля, который защищает от повреждений гнездо камеры, а также обеспечивает стабильное соединение при использовании внешних мониторов или рекордеров.
Клетка предоставляет свободный доступ к батарейному отсеку камеры, всем интерфейсам и органам управления. Вы также можете использовать фирменный микрофонный адаптер Sony для FX3 / FX30 и другие аксессуары.
- Размеры: 159 х 101.2 х 66.2 мм
- Вес: 195 г
- Размеры упаковки: 180 х 129.5 х 78 мм
- Вес брутто: 301 г
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь