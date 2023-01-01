Описание

Клетка SmallRig 4183 разработана специально для камер Sony FX3 и FX30. Она обладает модульным дизайном: верхняя пластина в форме планки НАТО является съемной, что обеспечивает большую компактность. По всему периметру клетки располагается множество гнезд 1/4" и 3/8", сверху под углом расположен холодный башмак, слева – еще одна планка НАТО. Имеются прорези для крепления плечевых или кистевых ремней. Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» по стандарту Arca Swiss, что позволяет устанавливать ее напрямую на штативы и другие держатели такого же стандарта. В углублении на нижней пластине с помощью магнитов фиксируется мини-отвертка в форме монетки.

Для максимально жесткого соединения с камерой и отсутствия какого-либо люфта клетка закрепляется 3 винтами: снизу и по боками. В комплекте также идет съемный зажим для HDMI кабеля, который защищает от повреждений гнездо камеры, а также обеспечивает стабильное соединение при использовании внешних мониторов или рекордеров.

Клетка предоставляет свободный доступ к батарейному отсеку камеры, всем интерфейсам и органам управления. Вы также можете использовать фирменный микрофонный адаптер Sony для FX3 / FX30 и другие аксессуары.