Угловая площадка SmallRig 4160 L-Bracket для Canon EOS R6 Mark II / R5 / R5 C / R6
Код товара : УТ-00066362
Артикул : 4160
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.200
Описание
Угловая площадка для камер Canon EOS R5, R5 C, R6, R6 Mark II позволяет напрямую ставить камеру в штативы и другие держатели системы Arca Swiss (как вертикально, так и горизонтально). Несколько резьбовых гнезд 1/4" и 3/8" позволяют установить на камеру дополнительный аксессуар без использования клетки: например, микрофон, осветитель или зажим для кабеля. Площадка не блокирует кнопки, интерфейсные порты, батарейный отсек открывается свободно, монитор откидывается и вращается на 180°. Боковую пластину можно выдвинуть в сторону на 23 мм, чтобы подключить кабели, когда камера установлена вертикально. Плоская отвертка закреплена с помощью магнита в углублении на нижней пластине.