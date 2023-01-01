Описание

Прочная клетка для камеры Canon EOS R6 Mark II, выточенная из цельного бруска алюминиевого сплава. Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8”, холодный башмак (сверху) и 2 планки НАТО (сверху и сбоку) позволяют установить все необходимые аксессуары: верхние и боковые ручки, мониторы, рекордеры, микрофоны, лампы постоянного света, фиксаторы для кабелей, аксессуары для оптики. Также предусмотрены точки крепления для ремня: плечевого или кистевого. Клетка обеспечивает камере защиту от случайных ударов, одновременно предоставляя свободный доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и органам управления. Вес клетки составляет всего 172 г.

Камера фиксируется в клетке в 3 точках: винтом в штативное гнездо и боковыми фиксаторами – в прорези для накамерного ремня. Это обеспечивает надежное крепление без сколько-нибудь ощутимого люфта. Силиконовые накладки на внутренней поверхности предотвращают появление царапин на корпусе камеры. Основание клетки выполнено в форме площадки стандарта Arca Swiss, что позволяет напрямую устанавливать ее в совместимые штативные головки и другие держатели этой системы. В углублении на нижней пластине с помощью магнитов фиксируется многофункциональный ключ: шестигранник и шлицевая отвертка.

Размеры: 152.5 x 64 x 116.5 мм

Размеры упаковки: 180 х 130 х 75 мм

Вес: 172 г

Вес брутто: 250 г

Материалы: алюминиевый сплав

Материалы: алюминиевый сплав.