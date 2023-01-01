Фиксатор кабеля SmallRig 4147 HDMI / USB-С для Fujifilm X-T5
Код товара : УТ-00066354
Артикул : 4147
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
Тип товара
Для кабелей
Описание
Фиксатор HDMI и USB кабелей для клеток SmallRig 3870 и 4135 (для камеры Fujifilm X-T5). Защищает соответствующие гнезда камеры, которые могут получить повреждения при случайном рывке за кабель. Также обеспечивает надежное соединение (особенно актуально при съемке в движении). Устанавливается на 2 винта типа М3, которые идут в комплекте. Для большего удобства при установке кабеля фиксатор откидывается на 90° в сторону при нажатии на кнопку в нижней части. Штекер кабеля поджимается, после чего фиксируется болтом с накатанной головкой, который можно дополнительно затянуть шестигранным ключом.
- Размеры: 42.3 х 29.7 х 23 мм
- Размеры упаковки: 48 х 35 х 28 мм
- Вес: 32 г
- Вес брутто: 57 г
- Материалы: алюминиевый сплав