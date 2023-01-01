Фиксатор HDMI и USB кабелей для клеток SmallRig 3870 и 4135 (для камеры Fujifilm X-T5). Защищает соответствующие гнезда камеры, которые могут получить повреждения при случайном рывке за кабель. Также обеспечивает надежное соединение (особенно актуально при съемке в движении). Устанавливается на 2 винта типа М3, которые идут в комплекте. Для большего удобства при установке кабеля фиксатор откидывается на 90° в сторону при нажатии на кнопку в нижней части. Штекер кабеля поджимается, после чего фиксируется болтом с накатанной головкой, который можно дополнительно затянуть шестигранным ключом.