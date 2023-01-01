Описание

Рукоятка SmallRig 4260 обеспечивает дополнительный выступ под пальцы, улучшая захват камеры Fujifilm X-T5 – с большим выступом ее можно легко удерживать одной рукой. Наиболее актуальна при использовании тяжелых объективов, а также для длительных съемок: меньше вероятность выронить камеру при появлении мышечной усталости. Снизу предусмотрена проушина для крепления кистевых ремней. Нижняя пластина выполнена в форме ласточкиного хвоста стандарта Arca Swiss, поэтому камеру можно напрямую, без дополнительных площадок, устанавливать на совместимые штативы и электронные стабилизаторы.

Стилистически максимально повторяет отделку корпуса Fujifilm X-T5, поэтому выглядит на камере гармонично. В комплект также входит красная спусковая кнопка (декоративная).