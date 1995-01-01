Описание

Присоска промышленного класса SmallRig 4122B 4″ Suction Cup Camera Mount выдерживает нагрузку до 50 кг в горизонтальном положении и до 35 кг в вертикальном. Конструкция состоит из собственно резиновой присоски, ручного вакуумного мини-насоса, монтажной площадки и защитной крышки. Присоска выполнена из прочного бутадиен-нитрильного каучука, работает при температурах от -20° до +60°. Площадка для установки оборудования сделана из алюминиевого сплава, сверху и с торцов располагаются резьбовые гнезда стандартов 1/4" и ARRI 3/8", сверху также предусмотрена планка НАТО, ускоряющая монтаж кронштейна с камерой. Повысить точность и удобство размещения камеры можно с помощью дополнительных аксессуаров SmallRig 3757, 3873, 3874, 3875, 2906B, 2070B, 2115C и т. д

Присоска устанавливается на чистые, сухие, гладкие поверхности (стекло, полированный металл, кафель и так далее). Не подходит для рельефных, пористых, влажных, пыльных и грязных поверхностей. При установке на хрупкие поверхности (такие как оконное стекло), учитывайте, что они могут треснуть и разбиться при высокой динамической нагрузке. На вакуумном насосе нанесена белая риска для безопасности: если вы ее видите, воздух откачан недостаточно. При длительном использовании, проверяйте состояние индикатора не реже, чем каждые четыре часа. В случае необходимости произведите подкачку.

Для максимальной безопасности (в особенности при съемке экшен-сцен с активным движением) советуем использовать систему из 3 присосок, а также страховочные тросы.