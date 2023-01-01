Плечевой ремень SmallRig 4118 для стабилизатора DJI RS3 / RS3Pro / RS2, 150 см
Код товара : УТ-00071221
Артикул : 4118
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Описание
Ремень для комфортной работы со стабилизатором DJI RS 3 / RS 3 Pro / RS 2. Закрепить аксессуар можно на рукоятку SmallRig 3028C, и тем самым снизить нагрузку на руки. Максимальная нагрузка крепления - целых 30 кг. Также, вы можете установить настольную треногу на рукоятку стедикама, и таким образом получите грудной упор, с помощью которого можно освободить руки во время съёмки.
Прикрепите опорную пластину к нижней части подвеса DJI с помощью винта 1/4"-20, перекиньте плечевой ремень через правое плечо и выдвиньте штатив. Когда вы снимаете, просто возьмите стабилизатор; в статическом кадре он может снять почти всю нагрузку на ваши руки.
Когда вы не снимаете, просто отпустите подвес и повесьте его спереди или сбоку, как сумку через плечо, чтобы уменьшить нагрузку на руку. На обоих концах плечевого ремня имеются две антабки QD, которые выдерживают вес до 30 кг и обеспечивают множество вариантов крепления. Две скользящие пряжки позволяют легко регулировать длину. Кроме того, резьбовые отверстия 1/4"-20 и 3/8"-16 в опорной плите позволяют прикрепить штативы или другие устройства.
Примечание:
1. Требуется рукоятка SmallRig 3028C
2. Модель SmallRig 4118 не совместима с RS 3 mini и RS C 2
Совместимость:
- DJI RS 2
- DJI RS 3
- DJI RS 3 Pro
Комплектация:
- Плечевой ремень
- Опорная пластина
- Шестигранный ключ
- Крепление для ремня QD
Технические характеристики:
- Мин. длина 49 мм x 16 мм x 920 мм
- Макс. длина 49 мм x 16 мм x 1500 мм
- Вес продукта: 280 г
- Материал: нейлон, полиэстр, алюминиевый сплав