Описание

Ремень для комфортной работы со стабилизатором DJI RS 3 / RS 3 Pro / RS 2. Закрепить аксессуар можно на рукоятку SmallRig 3028C, и тем самым снизить нагрузку на руки. Максимальная нагрузка крепления - целых 30 кг. Также, вы можете установить настольную треногу на рукоятку стедикама, и таким образом получите грудной упор, с помощью которого можно освободить руки во время съёмки.

Прикрепите опорную пластину к нижней части подвеса DJI с помощью винта 1/4"-20, перекиньте плечевой ремень через правое плечо и выдвиньте штатив. Когда вы снимаете, просто возьмите стабилизатор; в статическом кадре он может снять почти всю нагрузку на ваши руки.

Когда вы не снимаете, просто отпустите подвес и повесьте его спереди или сбоку, как сумку через плечо, чтобы уменьшить нагрузку на руку. На обоих концах плечевого ремня имеются две антабки QD, которые выдерживают вес до 30 кг и обеспечивают множество вариантов крепления. Две скользящие пряжки позволяют легко регулировать длину. Кроме того, резьбовые отверстия 1/4"-20 и 3/8"-16 в опорной плите позволяют прикрепить штативы или другие устройства.

Примечание:

1. Требуется рукоятка SmallRig 3028C

2. Модель SmallRig 4118 не совместима с RS 3 mini и RS C 2

Совместимость:

DJI RS 2

DJI RS 3

DJI RS 3 Pro

Комплектация:

Плечевой ремень

Опорная пластина

Шестигранный ключ

Крепление для ремня QD

Технические характеристики: