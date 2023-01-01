Описание

Поворотный адаптер SmallRig 4112 позволяет свободно настраивать угол наклона боковой рукоятки относительно клетки. Поддерживает плавное бесступенчатое вращение на все 360°. Может быть полезен при съемке с нестандартных ракурсов: сверху вниз, снизу вверх и так далее. Совместим со всеми рукоятками SmallRig и других производителей, имеющими прорезь для крепления шириной не менее 10 мм и глубиной не более 17 мм. Адаптер фиксируется на клетке с помощью 2 болтов 1/4"-20, а на клетке – с помощью зажима под планку НАТО. Максимальная нагрузка: 15 кг.

Комплектация

Поворотный адаптер

Шестигранный ключ

2 болта 1/4"-20

Шайба

Характеристики