Поворотный адаптер SmallRig 4112 для боковых ручек, на планку НАТО
Код товара : УТ-00071888
Артикул : 4112
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Поворотный адаптер SmallRig 4112 позволяет свободно настраивать угол наклона боковой рукоятки относительно клетки. Поддерживает плавное бесступенчатое вращение на все 360°. Может быть полезен при съемке с нестандартных ракурсов: сверху вниз, снизу вверх и так далее. Совместим со всеми рукоятками SmallRig и других производителей, имеющими прорезь для крепления шириной не менее 10 мм и глубиной не более 17 мм. Адаптер фиксируется на клетке с помощью 2 болтов 1/4"-20, а на клетке – с помощью зажима под планку НАТО. Максимальная нагрузка: 15 кг.
Комплектация
- Поворотный адаптер
- Шестигранный ключ
- 2 болта 1/4"-20
- Шайба
Характеристики
- Размеры: 68.8 х 46.6 х 25 мм
- Размеры упаковки: 79 х 66 х 42 мм
- Вес: 127 г
- Вес брутто: 143.5 г
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь