Универсальный держатель с двумя струбцинами-клещами и шарнирным кронштейном между ними. Выполнен из алюминиевого сплава и нержавеющей стали, выдерживает нагрузку до 3.5 кг. Клещи снабжены рифлеными силиконовыми накладками, которые улучшают сцепление и не царапают поверхность. Клещи устанавливаются на трубы диаметром от 14 до 60 мм или на столешницы толщиной до 65 мм. Они съемные, вы можете снять одну из клешней, чтобы установить держатель в резьбу 1/4" на клетке, или наоборот, чтобы установить какой-либо аксессуар с резьбовым гнездом. На клешнях также сделаны гнезда ARRI 3/8" (с отверстиями под боковые штифты).