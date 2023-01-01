Универсальный держатель SmallRig 4103 Double Super Clamp, до 3.5 кг
Код товара : УТ-00066359
Артикул : 4103
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.353
Описание
Универсальный держатель с двумя струбцинами-клещами и шарнирным кронштейном между ними. Выполнен из алюминиевого сплава и нержавеющей стали, выдерживает нагрузку до 3.5 кг. Клещи снабжены рифлеными силиконовыми накладками, которые улучшают сцепление и не царапают поверхность. Клещи устанавливаются на трубы диаметром от 14 до 60 мм или на столешницы толщиной до 65 мм. Они съемные, вы можете снять одну из клешней, чтобы установить держатель в резьбу 1/4" на клетке, или наоборот, чтобы установить какой-либо аксессуар с резьбовым гнездом. На клешнях также сделаны гнезда ARRI 3/8" (с отверстиями под боковые штифты).
- Размеры: 98 х 19.6 х 199.6 мм
- Размеры упаковки: 126 х 110.5 х 87 мм
- Вес: 284 г
- Вес брутто: 350 г
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, силикон