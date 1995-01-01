Клетка SmallRig 4088B для Insta360 X3
Код товара : УТ-00065174
Артикул : 4088B
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Металлическая клетка SmallRig 4088B обеспечивает дополнительную противоударную защиту для камеры Insta360 X3, а также позволяет установить дополнительные аксессуары: например, небольшую светодиодную лампу и внешний микрофон: для этого по бокам клетки расположено два холодных башмака. Откидная верхняя крышка надежно фиксируется с помощью винта с накатанной головкой, а мягкие силиконовые вставки на внутренней стороне клетки предохраняют корпус камеры от появления царапин. Съемное крепление со складными проушинами типа GoPro может быть установлено как снизу, так и сбоку. Клетку также можно установить на стандартный штативный винт 1/4".
В комплекте идет мягкая силиконовая крышка, защищающая объективы камеры, а также шестигранный ключ.
- Размеры: 131 х 60 х 18 мм
- Размеры упаковки: 155 х 83 х 53 мм
- Вес: 53 г
- Вес брутто: 135 г
- Материалы: алюминиевый сплав, силикон, POM пластик