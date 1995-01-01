Зарядное устройство SmallRig 4087 для аккумуляторов Sony NP-FZ100

0 0 отзывов Код товара : УТ-00071220 Артикул : 4087

<







>



Зарядное устройство SmallRig 4087 предназначено для зарядки одного или двух аккумуляторов Sony NP-FZ100. Корпус устройства изготовлен из прочного огнестойкого полимера. На ЖК-дисплей в реальном времени отображаются основные параметры зарядки: уровень заряда, текущий ток заряда (зависит от мощности источника питания), текущее напряжение заряда, заряд, который получил аккумулятор при последнем подключение к зарядному устройству. Задать вопрос 1 390 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Зарядное устройство SmallRig 4087 предназначено для зарядки одного или двух аккумуляторов Sony NP-FZ100. Корпус устройства изготовлен из прочного огнестойкого полимера. На ЖК-дисплей в реальном времени отображаются основные параметры зарядки: уровень заряда, текущий ток заряда (зависит от мощности источника питания), текущее напряжение заряда, заряд, который получил аккумулятор при последнем подключение к зарядному устройству. Важное примечание: 1. Для оптимальной зарядки рекомендуется адаптер питания 5 В⎓2,1 А

2. Не допускается одновременное подключение источников питания к кабелю USB-A и разъему USB-C

3. Источник питания в комплект не входит

4. На ЖК-дисплее отображается заряд, который получил аккумулятор при последнем подключение к зарядному устройству Характеристики: Вход зарядного устройства: USB-C: 5 В⎓2,1 А (мин), USB-A: 5 В⎓2,1 А (мин)

Выход зарядного устройства: 8,4 В⎓1000 мА (одиночный) 8,4 В⎓1000 мА (двойной)

Размер: 90 × 56 × 27 мм

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.