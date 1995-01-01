Зарядное устройство SmallRig 4086 для аккумуляторов типа NP-F

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Код товара: УТ-00071219 Артикул: 4086 Код товара: УТ-00071219 Артикул: 4086 Зарядное устройство SmallRig 4086 предназначено для зарядки одного или двух аккумуляторов Sony NP-F970. Корпус устройства изготовлен из прочного огнестойкого полимера. На ЖК-дисплей в реальном времени отображается прогресс зарядки независимо для каждого аккумулятора. Встроенный кабель USB-A и разъемы USB Micro B + USB Type C позволяют подключать в качестве источника питания любое доступное USB зарядное устройство или универсальный аккумулятор (powerbank). Товар не найден Задать вопрос Описание Зарядное устройство SmallRig 4086 предназначено для зарядки одного или двух аккумуляторов Sony NP-F970. Корпус устройства изготовлен из прочного огнестойкого полимера. На ЖК-дисплей в реальном времени отображается прогресс зарядки независимо для каждого аккумулятора. Встроенный кабель USB-A и разъемы USB Micro B + USB Type C позволяют подключать в качестве источника питания любое доступное USB зарядное устройство или универсальный аккумулятор (powerbank). Не используйте 2 гнезда (USB-C и USB Micro B) одновременно

Рекомендуется использовать источники питания с выходным током 5В 1А и выше

Сетевой адаптер не входит в комплект

Совместимые батареи: NP-FM50, NP-FM500H, NP-F550, NP-F570, NP-F730, NP-F750, NP-F770, NP-F930, NP-F950, NP-F960, NP-F970 Комплектация: зарядное устройство

кабель USB-A / USB-C 0.6 м

инструкция Характеристики Входной ток: 5В 2.4А или 9В 2А (макс.)

Выходной ток: При входе 5В для 1 батареи: 8.4В 1000 мА (макс.) При входе 5В для 2 батарей: 8.4В 700 мА (макс.) При входе 9В для 1 батареи: 8.4В 1500 мА (макс.) При входе 9В для 2 батарей: 8.4В 1000 мА (макс.)

Рабочая температура окружающей среды: 0°~40° C

Размеры: 125 х 55 х 18 мм

Размеры упаковки: 155 х 82 х 42 мм

Вес: 60 г

Вес брутто: 100 г

Материалы: АБС пластик, поликарбонат Видео Наш обзор

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