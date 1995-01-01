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Зарядное устройство SmallRig 4086 для аккумуляторов типа NP-F

  • 4086 для аккумуляторов типа NP-F
  • 4086 для аккумуляторов типа NP-F
  • 4086 для аккумуляторов типа NP-F
  • 4086 для аккумуляторов типа NP-F
  • 4086 для аккумуляторов типа NP-F
Код товара:УТ-00071219
Артикул:4086

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Зарядное устройство SmallRig 4086 предназначено для зарядки одного или двух аккумуляторов Sony NP-F970. Корпус устройства изготовлен из прочного огнестойкого полимера. На ЖК-дисплей в реальном времени отображается прогресс зарядки независимо для каждого аккумулятора. Встроенный кабель USB-A и разъемы USB Micro B + USB Type C позволяют подключать в качестве источника питания любое доступное USB зарядное устройство или универсальный аккумулятор (powerbank).

  • Не используйте 2 гнезда (USB-C и USB Micro B) одновременно
  • Рекомендуется использовать источники питания с выходным током 5В 1А и выше
  • Сетевой адаптер не входит в комплект
  • Совместимые батареи: NP-FM50, NP-FM500H, NP-F550, NP-F570, NP-F730, NP-F750, NP-F770, NP-F930, NP-F950, NP-F960, NP-F970

Комплектация:

  • зарядное устройство
  • кабель USB-A / USB-C 0.6 м
  • инструкция

Характеристики

  • Входной ток: 5В 2.4А или 9В 2А (макс.)
  • Выходной ток:
    • При входе 5В для 1 батареи: 8.4В 1000 мА (макс.)
    • При входе 5В для 2 батарей: 8.4В 700 мА (макс.)
    • При входе 9В для 1 батареи: 8.4В 1500 мА (макс.)
    • При входе 9В для 2 батарей: 8.4В 1000 мА (макс.)
  • Рабочая температура окружающей среды: 0°~40° C
  • Размеры: 125 х 55 х 18 мм
  • Размеры упаковки: 155 х 82 х 42 мм
  • Вес: 60 г
  • Вес брутто: 100 г
  • Материалы: АБС пластик, поликарбонат