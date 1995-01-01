Зарядное устройство SmallRig 4084 для аккумуляторов Canon LP-E6NH

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Код товара: УТ-00071217 Артикул: 4084 Код товара: УТ-00071217 Артикул: 4084 Область применения Питание Тип аксессуара Зарядное устройство Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Питание Тип аксессуара Зарядное устройство Описание Зарядное устройство SmallRig 4084 предназначено для зарядки одного или двух аккумуляторов Canon LP-E6NH. Корпус устройства изготовлен из прочного огнестойкого полимера. На ЖК-дисплей в реальном времени отображаются основные параметры зарядки: уровень заряда, текущий ток заряда (зависит от мощности источника питания), текущее напряжение заряда, заряд, который получил аккумулятор при последнем подключение к зарядному устройству. Важное примечание: 1. Для оптимальной зарядки рекомендуется адаптер питания 5 В⎓2,1 А

2. Не допускается одновременное подключение источников питания к кабелю USB-A и разъему USB-C

3. Источник питания в комплект не входит

4. На ЖК-дисплее отображается заряд, который получил аккумулятор при последнем подключение к зарядному устройству Характеристики: Вход зарядного устройства: USB-C: 5 В⎓2,1 А (мин), USB-A: 5 В⎓2,1 А (мин)

Выход зарядного устройства: 8,4 В⎓1000 мА (одиночный) 8,4 В⎓1000 мА (двойной)

Размер: 90 × 56 × 27 мм Видео Наш обзор

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