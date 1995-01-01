Зарядное устройство SmallRig 4084 для аккумуляторов Canon LP-E6NH
Код товара:УТ-00071217
Артикул:4084
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараЗарядное устройство
Описание
Зарядное устройство SmallRig 4084 предназначено для зарядки одного или двух аккумуляторов Canon LP-E6NH. Корпус устройства изготовлен из прочного огнестойкого полимера. На ЖК-дисплей в реальном времени отображаются основные параметры зарядки: уровень заряда, текущий ток заряда (зависит от мощности источника питания), текущее напряжение заряда, заряд, который получил аккумулятор при последнем подключение к зарядному устройству.
Важное примечание:
- 1. Для оптимальной зарядки рекомендуется адаптер питания 5 В⎓2,1 А
- 2. Не допускается одновременное подключение источников питания к кабелю USB-A и разъему USB-C
- 3. Источник питания в комплект не входит
- 4. На ЖК-дисплее отображается заряд, который получил аккумулятор при последнем подключение к зарядному устройству
Характеристики:
- Вход зарядного устройства: USB-C: 5 В⎓2,1 А (мин), USB-A: 5 В⎓2,1 А (мин)
- Выход зарядного устройства: 8,4 В⎓1000 мА (одиночный) 8,4 В⎓1000 мА (двойной)
- Размер: 90 × 56 × 27 мм