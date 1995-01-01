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Зарядное устройство SmallRig 4084 для аккумуляторов Canon LP-E6NH

  • 4084 для аккумуляторов Canon LP-E6NH
  • 4084 для аккумуляторов Canon LP-E6NH
  • 4084 для аккумуляторов Canon LP-E6NH
  • 4084 для аккумуляторов Canon LP-E6NH
  • 4084 для аккумуляторов Canon LP-E6NH
Код товара:УТ-00071217
Артикул:4084

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Зарядное устройство SmallRig 4084 предназначено для зарядки одного или двух аккумуляторов Canon LP-E6NH. Корпус устройства изготовлен из прочного огнестойкого полимера. На ЖК-дисплей в реальном времени отображаются основные параметры зарядки: уровень заряда, текущий ток заряда (зависит от мощности источника питания), текущее напряжение заряда, заряд, который получил аккумулятор при последнем подключение к зарядному устройству.

Важное примечание:

  • 1. Для оптимальной зарядки рекомендуется адаптер питания 5 В⎓2,1 А
  • 2. Не допускается одновременное подключение источников питания к кабелю USB-A и разъему USB-C
  • 3. Источник питания в комплект не входит
  • 4. На ЖК-дисплее отображается заряд, который получил аккумулятор при последнем подключение к зарядному устройству

Характеристики:

  • Вход зарядного устройства: USB-C: 5 В⎓2,1 А (мин), USB-A: 5 В⎓2,1 А (мин)
  • Выход зарядного устройства: 8,4 В⎓1000 мА (одиночный) 8,4 В⎓1000 мА (двойной)
  • Размер: 90 × 56 × 27 мм