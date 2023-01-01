Клетка SmallRig 4077 Mobile Video Cage для iPhone 14 Pro Max
Код товара : УТ-00064494
Артикул : 4077
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
Тип товара
Клетки
Описание
- Легкая и компактная клетка из алюминиевого сплава для iPhone 14 Pro Max
- Несколько типов креплений для установки дополнительных аксессуаров
- Возможна съемка, как в горизонтальном, так и в вертикальном положениях
- Возможность установки дополнительных объективов или оптических насадок с байонетом М или резьбой М17
- Полный доступ ко все органам управления смартфона
- Совместимость с официальными устройствами Apple для беспроводной зарядки
- Механизм Quick-Lock для быстрой и безопасной установки смартфона в клетку
- Встроенные демпфирующие вставки защищают смартфон от царапин
SmallRig Pro Mobile Cage 4077 — легкая и компактная клетка, разработанная специально для iPhone 14 Pro Max. С ней вы сможете достичь нового уровня фото и видеосъемки. Несколько типов креплений (2 холодных башмака, 10 резьбовых отверстий 1/4") позволяют установить на клетке все необходимые для профессиональной съемки аксессуары: боковые или верхние ручки, штативы, микрофоны, светодиодные осветители и другие устройства. Также имеется проушина для крепления кистевого ремешка. Для получения более кинематографичного изображения на клетку также можно установить дополнительные объективы или оптические насадки с байонетом М или резьбой М17 (потребуется замена задней панели). Конструкция клетки не ограничивает доступ ко все органам управления смартфона, сохраняется возможность использовать лидар, сверхширокоугольный объектив и официальные устройства Apple для беспроводной зарядки. Специальные механизм Quick-Lock обеспечивает надежную фиксацию, быструю и безопасную установку, исключая случайное выпадение смартфона. Встроенные демпфирующие вставки из полимерного материала EVA поглощают легкие удары и защищают смартфон от царапин.
Обратите внимание, ЭТО ВАЖНО:
- Будьте аккуратны при установке смартфона в клетку, чтобы не поцарапать его.
- Клетка не может быть использована вместе с внешним чехлом (бампером) смартфона.
- Предохраняйте смартфон от падений и сильных ударов.
Характеристики
- Размеры: 177 x 94.1 x 16.6 мм
- Размеры упаковки: 116.5 x 199 x 19 мм
- Вес: 98 г
- Вес брутто: 163 г
- Материалы: алюминиевый сплав, силикон