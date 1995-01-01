Описание

Комплект SmallRig 4076 для iPhone 14 Pro имеет две ручки для стабильной съемки и блогинга. Одна из ручек оснащена кнопкой для старта и остановки записи. Для крепления дополнительных аксессуаров на клетке предусмотрены отверстия 1/4" и крепления типа «холодный башмак». Задняя пластина клетки позволяет устанавливать объективы с M-mount.

Клетка специально спроектирована так, что бы она не мешала сверхширокоугольному объективу iPhone, а так же была возможность использовать аксессуары с MagSafe. Металлический корпус клетки и специальная внутренняя прокладка надежно защитит Ваш iPhone от царапин и ударов. Конструкция клетки позволяет использовать ее как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Комплектация:

Клетка

Боковая ручка с беспроводным управлением

Боковая ручка

Винт 3 шт

Шестигранный ключ

Характеристики: