Комплект SmallRig 4076 для iPhone 14 Pro, клетка и две боковые ручки
Код товара : УТ-00072463
Артикул : 4076
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Комплект SmallRig 4076 для iPhone 14 Pro имеет две ручки для стабильной съемки и блогинга. Одна из ручек оснащена кнопкой для старта и остановки записи. Для крепления дополнительных аксессуаров на клетке предусмотрены отверстия 1/4" и крепления типа «холодный башмак». Задняя пластина клетки позволяет устанавливать объективы с M-mount.
Клетка специально спроектирована так, что бы она не мешала сверхширокоугольному объективу iPhone, а так же была возможность использовать аксессуары с MagSafe. Металлический корпус клетки и специальная внутренняя прокладка надежно защитит Ваш iPhone от царапин и ударов. Конструкция клетки позволяет использовать ее как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.
Комплектация:
- Клетка
- Боковая ручка с беспроводным управлением
- Боковая ручка
- Винт 3 шт
- Шестигранный ключ
Характеристики:
- Размеры: 306 x 97 x 42 мм
- Вес: 306 г ± 5 г
- Материалы: алюминиевый сплав, силикон