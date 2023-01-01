Описание

Легкая и компактная клетка из алюминиевого сплава для iPhone 14 Pro

Несколько типов креплений для установки дополнительных аксессуаров

Возможна съемка, как в горизонтальном, так и в вертикальном положениях

Возможность установки дополнительных объективов или оптических насадок с байонетом М или резьбой М17

Полный доступ ко все органам управления смартфона

Совместимость с официальными устройствами Apple для беспроводной зарядки

Механизм Quick-Lock для быстрой и безопасной установки смартфона в клетку

Встроенные демпфирующие вставки защищают смартфон от царапин

SmallRig Pro Mobile Cage 4075 — легкая и компактная клетка, разработанная специально для iPhone 14 Pro. С ней вы сможете достичь нового уровня фото и видеосъемки. Несколько типов креплений (2 холодных башмака, 10 резьбовых отверстий 1/4") позволяют установить на клетке все необходимые для профессиональной съемки аксессуары: боковые или верхние ручки, штативы, микрофоны, светодиодные осветители и другие устройства. Также имеется проушина для крепления кистевого ремешка. Для получения более кинематографичного изображения на клетку также можно установить дополнительные объективы или оптические насадки с байонетом М или резьбой М17 (потребуется замена задней панели). Конструкция клетки не ограничивает доступ ко все органам управления смартфона, сохраняется возможность использовать лидар, сверхширокоугольный объектив и официальные устройства Apple для беспроводной зарядки. Специальные механизм Quick-Lock обеспечивает надежную фиксацию, быструю и безопасную установку, исключая случайное выпадение смартфона. Встроенные демпфирующие вставки из полимерного материала EVA поглощают легкие удары и защищают смартфон от царапин.

Обратите внимание, ЭТО ВАЖНО:

Будьте аккуратны при установке смартфона в клетку, чтобы не поцарапать его. Клетка не может быть использована вместе с внешним чехлом (бампером) смартфона. Предохраняйте смартфон от падений и сильных ударов.

Характеристики