Аккумулятор SmallRig EN-EL15 (4070)
Код товара : УТ-00067625
Артикул : 4070
2 590 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Надёжный аккумулятор стандарта EN-EL15 для камеры Nikon. Имеет полностью декодированный чип для совместимости с любым оборудованием. Корпус выполнен из жаростойкого пластика, габариты идентичны оригинальной батарее