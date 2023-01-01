Аккумулятор SmallRig NP-FW50 (4068)
Код товара : УТ-00067628
Артикул : 4068
1 790 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Батарея для камеры SmallRig NP-FW50 имеет тот же размер, что и оригинальная батарея для камеры, плотно вписывается в батарейный отсек камеры и совместима с большим количеством камер Sony Alpha, NEX и Cyber-shot. Его можно использовать с зарядным устройством для камеры SmallRig NP-FW50, а также с оригинальным зарядным устройством. Аккумулятор оснащен чипом полного декодирования, который совместим с устройством и не всплывает при использовании.