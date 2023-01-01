Осветитель SmallRig 4066 P200 Beauty Panel, 15 Вт, 2500-6500К
Код товара : УТ-00066368
Артикул : 4066
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
15 Вт
Регулировка мощности, диапазон
1-100%, плавная
Прочие характеристики
Вес
400 г
Описание
Светодиодная панель среднего размера. Под плотным матовым рассеивателем находится 192 светодиода, которые создают широкий поток мягкого, заполняющего света. Хорошо подходит для домашней записи видеоблогов, онлайн-стримов и деловых конференций. В комплект входит сетевой адаптер, панель также может работать от литий-ионных аккумулятором типа Sony NP-F или от универсального USB аккумулятора, который поддерживает режимы USB PD или QC3.0 (18 Вт) – это обеспечивает высокую мобильность, возможность съемки на улице. Цветовая температура регулируется от «теплого» до «холодного» белого, также присутствует 9 спецэффектов (режимов мерцания) для творческих задач. Высокая точность цветопередачи (CRI 98+) означает, что критически важные оттенки (например, оттенки кожи) будут передаваться максимально точно, без ухода в красный, зеленый или другие цвета.
Режимы спецэффектов:
- Молния
- Экран телевизора
- Свеча
- Неисправная лампа
- Пульсация
- Стробоскоп
- Папарацци
- Скорая Помощь
- Изменение цвета