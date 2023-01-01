Светодиодная панель среднего размера. Под плотным матовым рассеивателем находится 192 светодиода, которые создают широкий поток мягкого, заполняющего света. Хорошо подходит для домашней записи видеоблогов, онлайн-стримов и деловых конференций. В комплект входит сетевой адаптер, панель также может работать от литий-ионных аккумулятором типа Sony NP-F или от универсального USB аккумулятора, который поддерживает режимы USB PD или QC3.0 (18 Вт) – это обеспечивает высокую мобильность, возможность съемки на улице. Цветовая температура регулируется от «теплого» до «холодного» белого, также присутствует 9 спецэффектов (режимов мерцания) для творческих задач. Высокая точность цветопередачи (CRI 98+) означает, что критически важные оттенки (например, оттенки кожи) будут передаваться максимально точно, без ухода в красный, зеленый или другие цвета.