Описание

Штатив SmallRig 4059 AP-20 - это легкий штатив специально разработанный для туристической фотографии. Его длина в сложенном виде составляет всего 40 см, минимальная рабочая высота - 44 см, а максимальная - 158 см. Съемную центральную колонну можно установить в перевернутом положении. Это позволяет работать с очень низких позиций. Благодаря весу всего 1250 граммов он станет идеальным спутником в путешествии.

Карбон

Ножки штатива SmallRig 4059 состоят из четырех секций и изготовлены из легкого и прочного углеродного волокна. Их можно использовать под тремя разными углами. (23°, 55° и 85°). Более широкие углы обеспечивают еще большую стабильность съемки. После использования ножки можно легко и быстро сложить для транспортировки или хранения.

Монопод

Одну из ножек можно отсоединить и использовать вместе с гарнитурой в качестве монопода. Таким образом, вы сможете путешествовать еще легче и при этом иметь поддержку, например, при работе с телеобъективом.

Arca-Swiss

SmallRig 4059 поставляется с гарнитурой с быстроразъемным соединением Arca-Swiss. Таким образом, вы сможете быстро собрать и разобрать камеру. Шаровая головка может вращаться на 360° и наклоняться на 90° для вертикальной съемки.