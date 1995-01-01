Описание

SmallRig Vibe P108 —легкий, портативный светодиодный осветитель. Его светоизлучающая панель состоит из 28 светодиодов RGB, 40 светодиодов теплого и 40 светодиодов холодного цвета, что позволяет получить самые разные варианты освещения. С помощью большого эргономичного колеса управления легко настроить яркость (0% до 100%), цветовой тон (0-360°), цветовую температуру (от 2700K до 6500K) и выбрать один из двенадцати специальных световых эффектов.

Встроенный аккумулятор емкостью 2500 мАч заряжается через разъем USB Type-C и обеспечивает до 130 минут работы. Используя крепление «холодный башмак» с резьбой 1/4" осветитель можно установить на цифровые камеры, держателях для смартфонов, штативах или соединить несколько осветителей между собой для создания световой панели большей площади.

Основные особенности: