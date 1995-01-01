Осветитель SmallRig 4055 Vibe P108 Video Light RGB, светодиодный, 2700-6500К, 5 Вт
Код товара : УТ-00076187
Артикул : 4055
Гарантия производителя 1 год
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Описание
SmallRig Vibe P108 —легкий, портативный светодиодный осветитель. Его светоизлучающая панель состоит из 28 светодиодов RGB, 40 светодиодов теплого и 40 светодиодов холодного цвета, что позволяет получить самые разные варианты освещения. С помощью большого эргономичного колеса управления легко настроить яркость (0% до 100%), цветовой тон (0-360°), цветовую температуру (от 2700K до 6500K) и выбрать один из двенадцати специальных световых эффектов.
Встроенный аккумулятор емкостью 2500 мАч заряжается через разъем USB Type-C и обеспечивает до 130 минут работы. Используя крепление «холодный башмак» с резьбой 1/4" осветитель можно установить на цифровые камеры, держателях для смартфонов, штативах или соединить несколько осветителей между собой для создания световой панели большей площади.
Основные особенности:
- 108 высококачественных светодиодов с разным спектром излучения
- Эргономичное колесо управления
- Длительное время работы (до 130 минут)
- Компактные размеры и небольшой вас (103 грамма)