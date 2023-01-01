Описание

SmallRig 4047 Fold P20 Mobile Pocket Video Rig – это складной и очень компактный держатель для вашего телефона и аксессуаров. Удерживая телефон в обеих руках, вы избавитесь от дрожания камеры, сможете создавать видеоролики с плавным панорамированием или следованием за объектом. 2 холодных башмака для аксессуаров позволяют разместить такие аксессуары как, например, светодиодную лампу подсветки, внешний микрофон или приемник для радиосистемы. Держатель поддерживает как горизонтальный, так и вертикальный режим съемки, а благодаря резьбовому гнезду 1/4" вы сможете установить телефон на штатив, монопод или другой держатель. В сложенном состоянии держатель занимает всего 18 см в длину, поэтому он легко убирается в карман или небольшую сумку.

Поддерживаются телефоны с шириной корпуса от 65 до 80 мм и толщиной до 15 мм.