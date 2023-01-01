Держатель для телефона SmallRig 4047 Fold P20 Mobile Pocket Video Rig
Код товара : УТ-00071308
Артикул : 4047
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
SmallRig 4047 Fold P20 Mobile Pocket Video Rig – это складной и очень компактный держатель для вашего телефона и аксессуаров. Удерживая телефон в обеих руках, вы избавитесь от дрожания камеры, сможете создавать видеоролики с плавным панорамированием или следованием за объектом. 2 холодных башмака для аксессуаров позволяют разместить такие аксессуары как, например, светодиодную лампу подсветки, внешний микрофон или приемник для радиосистемы. Держатель поддерживает как горизонтальный, так и вертикальный режим съемки, а благодаря резьбовому гнезду 1/4" вы сможете установить телефон на штатив, монопод или другой держатель. В сложенном состоянии держатель занимает всего 18 см в длину, поэтому он легко убирается в карман или небольшую сумку.
Поддерживаются телефоны с шириной корпуса от 65 до 80 мм и толщиной до 15 мм.
- Материалы: PPS пластик + стекловолокно, нейлон + стекловолокно, силикон, алюминиевый сплав.
- Размеры (в сложенном виде): 182.5 х 50 х 24.4 мм
- Вес: 189 г
- Размеры упаковки: 192 х 82 х 28 мм
- Вес брутто: 213 г