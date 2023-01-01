Описание

Стильная и эргономичная клетка SmallRig 4003 Black Mamba предназначена для защиты камеры Canon EOS R7 и установки дополнительного оборудования, такого как верхние и боковые ручки, мониторы, микрофоны, аксессуары для оптики и так далее. Клетка повторяет форму корпуса камеры, доступ ко всем органам управления и разъемам остается свободным. Для крепления камеры используется стандартный штативный винт 1/4" и два боковых фиксатора, которые не дают камере проворачиваться в клетке.

Со всех сторон располагается множество гнезд 1/4", сверху по центру – гнездо Arri 3/8" (с отверстиями под боковые шпильки), также сверху башмак для аксессуаров, а слева – планка НАТО. Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкин хвост» (Arca Swiss), что позволяет устанавливать клетку напрямую в совместимые штативные головы и на другие крепления. С обеих сторон клетки имеются проушины для крепления кистевого или нашейного ремня. В углублении на основании клетки на магнитах размещается компактная шлицевая отвертка / шестигранник. Силиконовые накладки на внутренней поверхности клетки не дают поцарапать камеру во время установки и использования.

Клетка выточена из цельного бруска алюминиевого сплава, что обеспечивает ей высокую прочность при минимально возможном весе.