Набор винтов SmallRig 3995 Screw Ratchet Wingnut Set
Код товара : УТ-00062238
Артикул : 3995
1 590 ₽
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Описание
Набор крепежа SmallRig 3995 Screw Ratchet Wingnut Set включает резьбовые переходники, винты и барашковые рукоятки, которые устанавливаются взамен поврежденных или утерянных. Поставляется в удобном ячеистом боксе-органайзере.
- Винт 1/4" для камеры с D-образным кольцом – 1 шт.
- Винт 3/8" для камеры с D-образным кольцом – 1 шт.
- Винт барашковый M6 – 1 шт.
- Винт зажимной M5х13 – 1 шт.
- Винт зажимной M5х18 – 1 шт.
- Резьбовой адаптер винт-винт 3/8"- 1/4" – 2 шт.
- Резьбовой адаптер гайка-винт 3/8"- 1/4" – 1 шт.
- Шпилька переходная 3/8"- 1/4" – 1 шт.
Размер упаковки: 110 х 73 х 31 мм
Вес: 118 г
Материалы: латунь, нержавеющая сталь
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