Набор винтов SmallRig 3995 Screw Ratchet Wingnut Set

0 0 отзывов Код товара : УТ-00062238 Артикул : 3995

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Набор крепежа SmallRig 3995 Screw Ratchet Wingnut Set включает резьбовые переходники, винты и барашковые рукоятки, которые устанавливаются взамен поврежденных или утерянных. Поставляется в удобном ячеистом боксе-органайзере. Задать вопрос 1 590 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Набор крепежа SmallRig 3995 Screw Ratchet Wingnut Set включает резьбовые переходники, винты и барашковые рукоятки, которые устанавливаются взамен поврежденных или утерянных. Поставляется в удобном ячеистом боксе-органайзере. Винт 1/4" для камеры с D-образным кольцом – 1 шт.

Винт 3/8" для камеры с D-образным кольцом – 1 шт.

Винт барашковый M6 – 1 шт.

Винт зажимной M5х13 – 1 шт.

Винт зажимной M5х18 – 1 шт.

Резьбовой адаптер винт-винт 3/8"- 1/4" – 2 шт.

Резьбовой адаптер гайка-винт 3/8 "- 1/4 " – 1 шт.

"- " – 1 Шпилька переходная 3/8 "- 1/4 " – 1 шт. Размер упаковки: 110 х 73 х 31 мм

Вес: 118 г

Материалы: латунь, нержавеющая сталь

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