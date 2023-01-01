Ручка SmallRig 3950 Sling Handgrip для DJI RS 2 / RSC 2 / RS 3 / RS 3 Pro
Код товара : УТ-00062259
Артикул : 3950
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Рукоятка SmallRig 3950 Sling Handgrip предназначена для использования со стабилизаторами DJI RS 2, RSC 2, RS 3 и RS 3 Pro. Облегчает съемку с нижних ракурсов, снижает мышечную усталость (за счет более эргономичного захвата). Рукоятка устанавливается в боковое крепление для аксессуаров (на планку НАТО), при этом на ней дублируется такая же планка, так что вы сможете поставить еще какой-либо аксессуар поверх нее. Наклон регулируется на все 360°. На самой рукоятке и кронштейне ее крепления предусмотрено несколько монтажных точек типа ARRI 3/8", а также башмак для аксессуаров и 2 гнезда типа 1/4". Ручка совместима с беспроводным контролером SmallRig 3920, который продается отдельно.
Рукоятка также совместима с плечевым ремнем SmallRig KPAC2466.
Максимальная нагрузка 8 кг.
- Размеры: 193 х 56 х 76.6 мм
- Размеры с упаковкой: 130 х 218 х 77 мм
- Вес: 382 г
- Вес брутто: 482 г
- Материалы: алюминиевый сплав, силикон