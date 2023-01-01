Рукоятка SmallRig 3950 Sling Handgrip предназначена для использования со стабилизаторами DJI RS 2, RSC 2, RS 3 и RS 3 Pro. Облегчает съемку с нижних ракурсов, снижает мышечную усталость (за счет более эргономичного захвата). Она устанавливается в боковое крепление для аксессуаров (на планку НАТО), при этом на самой рукоятке дублируется такая же планка, так что вы сможете поставить еще какой-либо аксессуар поверх рукоятки. Наклон регулируется на все 360°. На самой рукоятке и кронштейне ее крепления предусмотрено несколько монтажных точек ARRI 3/8", а также башмак для аксессуаров и 2 гнезда типа 1/4". Ручка совместима с беспроводным контролером SmallRig 3920, который продается отдельно.