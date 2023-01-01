Описание

Мини-клетка SmallRig 3948 для OM System OM-1 добавляет множество монтажных точек для установки дополнительных аксессуаров, сохраняя при этом оригинальную эргономику камеры в практически нетронутом виде. На верхней пластине располагаются 6 гнезд типа 1/4" + 1 гнездо Arri 3/8", а также холодный башмак, который может использоваться одновременно с горячим башмаком камеры. Слева расположено еще несколько гнезд 1/4" и планка НАТО. Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкин хвост» (Arca Swiss), на ней также расположено несколько гнезд 1/4" + 1 гнездо 3/8". Благодаря силиконовым накладкам клетка не царапает камеру при использовании.

Клетка также совместима с Olympus OM-D E-M1 Mark II и E-M1 Mark III.