Клетка SmallRig 3948 для OM System OM-1, E-M1 Mark II / III
Код товара : УТ-00062262
Артикул : 3948
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Мини-клетка SmallRig 3948 для OM System OM-1 добавляет множество монтажных точек для установки дополнительных аксессуаров, сохраняя при этом оригинальную эргономику камеры в практически нетронутом виде. На верхней пластине располагаются 6 гнезд типа 1/4" + 1 гнездо Arri 3/8", а также холодный башмак, который может использоваться одновременно с горячим башмаком камеры. Слева расположено еще несколько гнезд 1/4" и планка НАТО. Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкин хвост» (Arca Swiss), на ней также расположено несколько гнезд 1/4" + 1 гнездо 3/8". Благодаря силиконовым накладкам клетка не царапает камеру при использовании.
Клетка также совместима с Olympus OM-D E-M1 Mark II и E-M1 Mark III.
- Размеры: 105 х 104.5 х 47.5 мм
- Размеры с упаковкой: 132 х 124 х 51 мм
- Вес нетто: 120 г
- Вес брутто: 162 г
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь