Описание

Угловая площадка SmallRig 3942 L-Bracket создана специально для Nikon Z8. Угловые площадки в основном используются для удобства вертикальной съемки: многие штативные головки не поддерживают отклонение больше чем на 90°, поэтому на неровной поверхности отрегулировать положение камеры по горизонту может быть проблематично. Кроме того, обе стороны площадки выполнены в форме ласточкиного хвоста по стандарту Arca Swiss, что позволяет устанавливать камеру на совместимые штативы или стабилизаторы без использования штативных площадок. Наконец, резьбовые отверстия 1/4" и 3/8" дают возможность поставить на камеру дополнительные аксессуары, не прибегая к помощи более тяжелых и более дорогих клеток.

В углублении на нижней площадке с помощью магнита закреплена мини-отвертка («монетка»). Боковая часть сдвигается в сторону на 23 мм, что позволяет подключить к камере угловой USB или HDMI кабель даже в том случае, если она установлена на штатив вертикально. Доступ к батарейному отсеку остается свободным.