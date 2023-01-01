Описание

Комплект SmallRig 3941 состоит их клетки 3940, верхней ручки и фиксатора для HDMI и USB кабелей. Клетка создана специально для Nikon Z8, поэтому она обеспечивает свободный доступ ко всем интерфейсам и органам управления, будучи при этом максимально легкой и компактной. Основное назначение – навешивание на камеру дополнительных аксессуаров: ручек, мониторов, микрофонов, внешних аккумуляторов, компендиумов и так далее. Для этого по всему периметру клетки сделаны резьбовые гнезда 1/4" и 3/8", сверху предусмотрены два холодных башмака, слева – планка НАТО. Нижняя пластина выполнена в форме ласточкиного хвоста стандарта Arca Swiss, что позволяет устанавливать камеру на совместимые штативы и стабилизаторы максимально быстро и просто.

Клетка выточена из одного бруска алюминиевого сплава, что обеспечивает отличную прочность и жесткость корпуса. На внутренние поверхности нанесены накладки из силикона, чтобы не царапать камеру. Камера фиксируется в трех точках клетки, что исключает возможность какого-либо люфта во время использования. По бокам и снизу проделаны отверстия для крепления кистевого или плечевого ремня. В углублении на нижней пластине с помощью магнитов зафиксирован многофункциональный инструмент: шестигранный ключ и шлицевая отвертка 2 в 1.

Верхняя ручка устанавливается в гнездо 3/8" по центру верхней площадки. Боковые шпильки предотвращают ее вращение относительно клетки. На ручке также предусмотрено множество резьбовых гнезд и несколько башмаков для аксессуаров. Например, она хорошо подходит для установки монитора и / или внешнего микрофона. Ручка удобна для съемки с нижнего ракурса, а также просто для ношения камеры между съемками.

Фиксатор кабелей защищает интерфейсные гнезда камеры от повреждения в случае случайных резких рывков за кабель, а также обеспечивает надежное соединение, в особенности при съемке динамичных сцен.