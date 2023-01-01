Клетка SmallRig 3941 для Nikon Z8 + ручка и фиксатор кабеля
Код товара : УТ-00070932
Артикул : 3941
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Комплект SmallRig 3941 состоит их клетки 3940, верхней ручки и фиксатора для HDMI и USB кабелей. Клетка создана специально для Nikon Z8, поэтому она обеспечивает свободный доступ ко всем интерфейсам и органам управления, будучи при этом максимально легкой и компактной. Основное назначение – навешивание на камеру дополнительных аксессуаров: ручек, мониторов, микрофонов, внешних аккумуляторов, компендиумов и так далее. Для этого по всему периметру клетки сделаны резьбовые гнезда 1/4" и 3/8", сверху предусмотрены два холодных башмака, слева – планка НАТО. Нижняя пластина выполнена в форме ласточкиного хвоста стандарта Arca Swiss, что позволяет устанавливать камеру на совместимые штативы и стабилизаторы максимально быстро и просто.
Клетка выточена из одного бруска алюминиевого сплава, что обеспечивает отличную прочность и жесткость корпуса. На внутренние поверхности нанесены накладки из силикона, чтобы не царапать камеру. Камера фиксируется в трех точках клетки, что исключает возможность какого-либо люфта во время использования. По бокам и снизу проделаны отверстия для крепления кистевого или плечевого ремня. В углублении на нижней пластине с помощью магнитов зафиксирован многофункциональный инструмент: шестигранный ключ и шлицевая отвертка 2 в 1.
Верхняя ручка устанавливается в гнездо 3/8" по центру верхней площадки. Боковые шпильки предотвращают ее вращение относительно клетки. На ручке также предусмотрено множество резьбовых гнезд и несколько башмаков для аксессуаров. Например, она хорошо подходит для установки монитора и / или внешнего микрофона. Ручка удобна для съемки с нижнего ракурса, а также просто для ношения камеры между съемками.
Фиксатор кабелей защищает интерфейсные гнезда камеры от повреждения в случае случайных резких рывков за кабель, а также обеспечивает надежное соединение, в особенности при съемке динамичных сцен.
- Размеры: 159.1 х 131 х 56.8 мм (только клетка), 195.8 х 182 х 135 мм (весь комплект)
- Размеры упаковки: 184 х 178 х 80 мм
- Вес: 203 г (только клетка), 379 г (весь комплект)
- Вес брутто: 559 г
- Материалы: алюминиевый сплав