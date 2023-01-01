Клетка SmallRig 3940 для Nikon Z8
Код товара : УТ-00070930
Артикул : 3940
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Клетка SmallRig 3940 создана специально для Nikon Z8, поэтому она обеспечивает свободный доступ ко всем интерфейсам и органам управления, будучи при этом максимально легкой и компактной. Основное назначение клетки: навешивание на камеру дополнительных аксессуаров: верхних и боковых ручек, мониторов, микрофонов, внешних аккумуляторов, фиксаторов для USB и HDMI кабеля и так далее. Для этого по всему периметру клетки сделаны резьбовые гнезда 1/4" и 3/8", сверху предусмотрены два холодных башмака, слева – планка НАТО. Нижняя пластина выполнена в форме ласточкиного хвоста стандарта Arca Swiss, что позволяет устанавливать камеру на совместимые штативы и стабилизаторы максимально быстро и просто.
Клетка выточена из одного бруска алюминиевого сплава, что обеспечивает отличную прочность и жесткость корпуса. На внутренние поверхности нанесены накладки из силикона, чтобы не царапать камеру. Камера фиксируется в трех точках клетки, что исключает возможность какого-либо люфта во время использования. По бокам и снизу проделаны отверстия для крепления кистевого или плечевого ремня. В углублении на нижней пластине с помощью магнитов зафиксирован многофункциональный инструмент: шестигранный ключ и шлицевая отвертка 2 в 1.
- Размеры: 159.1 х 131 х 56.8 мм
- Размеры упаковки: 184 х 178 х 80 мм
- Вес: 203 г
- Вес брутто: 371.5 г
- Материалы: алюминиевый сплав