Софтбокс SmallRig 3931, складной RA-R30120, 30х120 см
Код товара : УТ-00061081
Артикул : 3931
17 190 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Софтбокс с размером диффузора 30х120 см. Совместим с осветителями SmallRig RC 120D/RC 120B/RC 220D/RC220B и другими моделями с креплением Bowens. Быстро сборная конструкция собственной разработки. Процесс подготовки к съемке и разборка софт-бокса занимает считанные секунды.
Тканевая сотовая насадка в комплекте для максимального контроля за освещением. Высококачественные материалы.