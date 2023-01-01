Софтбокс с размером диффузора 30х120 см. Совместим с осветителями SmallRig RC 120D/RC 120B/RC 220D/RC220B и другими моделями с креплением Bowens. Быстро сборная конструкция собственной разработки. Процесс подготовки к съемке и разборка софт-бокса занимает считанные секунды. Тканевая сотовая насадка в комплекте для максимального контроля за освещением. Высококачественные материалы.