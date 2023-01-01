Софтбокс SmallRig 3930, складной RA-R6090, 60х90 см
Код товара : УТ-00061080
Артикул : 3930
15 890 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Софтбокс с размером диффузора 60х90 см. Совместим с осветителями SmallRig RC 120D/RC 120B/RC 220D/RC220B и другими моделями с креплением Bowens.
Быстро сборная конструкция собственной разработки. Процесс подготовки к съемке и разборка софт-бокса занимает считанные секунды.
Тканевая сотовая насадка в комплекте для максимального контроля за освещением.
Высококачественные материалы.