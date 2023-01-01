Боковая ручка SmallRig Foldable Side Handle 3922 обладает инновационным складным дизайном: рычаг с зажимом под планку НАТО складывается внутрь корпуса, что позволяет сэкономить место и носить ручку, например, в кармане. Решение имеет и свои минусы: рычаг нельзя перекинуть на другую сторону, под правую руку, а также наклонить вперед или назад. На верхней площадке выточен башмак и два гнезда 1/4" для крепления аксессуаров, снизу сделано еще одно гнездо 1/4". Ручка очень компактная и легкая.