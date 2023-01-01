Боковая ручка SmallRig 3922 складная, планка НАТО, под левую руку
Код товара : УТ-00062258
Артикул : 3922
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Тип товара
Ручки
Описание
Боковая ручка SmallRig Foldable Side Handle 3922 обладает инновационным складным дизайном: рычаг с зажимом под планку НАТО складывается внутрь корпуса, что позволяет сэкономить место и носить ручку, например, в кармане. Решение имеет и свои минусы: рычаг нельзя перекинуть на другую сторону, под правую руку, а также наклонить вперед или назад. На верхней площадке выточен башмак и два гнезда 1/4" для крепления аксессуаров, снизу сделано еще одно гнездо 1/4". Ручка очень компактная и легкая.
- Максимальная нагрузка: 5 кг
- Размеры: 40 х 28 х 102 мм
- Размер упаковки: 78.5 х 35 х 146 мм
- Вес нетто: 108 г
- Вес брутто: 148 г
- Материалы: алюминиевый сплав, поликарбонат