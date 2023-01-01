Описание

Комплект SmallRig 3891 Black Mamba для камеры Canon EOS R5C включает в себя клетку, верхнюю ручку и фиксатор для кабеля. Серия Black Mamba отличается особой окраской, напоминающей вороненую сталь (все клетки выполняются из алюминия). Клетка предоставляет широкие возможности для установки необходимых аксессуаров: на корпусе расположено множество гнезд 1/4" и Arri 3/8" (с боковыми шпильками), а также холодный башмак (сверху) и планка НАТО (слева). Эргономичная форма позволяет пользоваться камерой с тем же комфортом, что и без клетки: доступ ко всем органам управления, интерфейсам и батарейному отсеку остается открытым.

Нижняя пластина выполнена в форме ласточкиного хвоста стандарта Arca Swiss для прямой установки на штативы, стабилизаторы и другие держатели, совместимые с этой системой. В углублении на нижней пластине с помощью магнита крепится многофункциональный ключ-отвертка. На внутреннюю поверхность клетки нанесено несколько силиконовых накладок, которые предотвращают появление царапин на корпусе камеры. Камера фиксируется в трех точках крепления, что полностью исключает какой-либо люфт. Часть нижней пластины является съемной: вы можете присоединить ее горизонтально для устойчивости камеры на ровной поверхности (столе или полке), вертикально: для дополнительного подъема при использовании рельсовых направляющих или полностью снять, если камера в основном работает на штативе или электронном стабилизаторе.

Клетка оснащена прорезями для установки плечевого или кистевого ремня.

Верхняя ручка Black Mamba выполнена в том же стиле и цвете, поэтому хорошо сочетается с клеткой. Она устанавливается в центральное гнездо Arri 3/8" (с двумя боковыми шпильками). Ручка существенно облегчает ношение камеры (особенно с установленными аксессуарами вроде внешнего монитора или компендиума), а также удобна для съемки с нижнего ракурса. Наконец, на ручку можно установить дополнительные аксессуары: например, внешний монитор и / или микрофон.

Фиксатор для USB и HDMI кабеля также выполнен в общем стиле Black Mamba. Он защищает гнезда камеры от разрушения при случайных резких рывках за кабель, а также обеспечивает надежное соединение при съемке динамичных сцен.

Характеристики