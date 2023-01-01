Описание

Клетка SmallRig 3890 Black Mamba для камеры Canon EOS R5C. Серия Black Mamba отличается особой окраской, напоминающей вороненую сталь (все клетки выполняются из алюминия). Клетка предоставляет широкие возможности для установки необходимых аксессуаров: на корпусе расположено множество гнезд 1/4" и Arri 3/8" (с боковыми шпильками), а также холодный башмак (сверху) и планка НАТО (слева). Эргономичная форма позволяет пользоваться камерой с тем же комфортом, что и без клетки: доступ ко всем органам управления, интерфейсам и батарейному отсеку остается открытым.

Нижняя пластина выполнена в форме ласточкиного хвоста стандарта Arca Swiss для прямой установки на штативы, стабилизаторы и другие держатели, совместимые с этой системой. В углублении на нижней пластине с помощью магнита крепится многофункциональный ключ-отвертка. На внутреннюю поверхность клетки нанесено несколько силиконовых накладок, которые предотвращают появление царапин на корпусе камеры. Камера фиксируется в трех точках крепления, что полностью исключает какой-либо люфт. Часть нижней пластины является съемной: вы можете присоединить ее горизонтально для устойчивости камеры на ровной поверхности (столе или полке), вертикально: для дополнительного подъема при использовании рельсовых направляющих или полностью снять, если камера в основном работает на штативе или электронном стабилизаторе.

Клетка оснащена прорезями для установки плечевого или кистевого ремня.

Характеристики