Клетка SmallRig 3884 для Canon EOS R3
Код товара : УТ-00062333
Артикул : 3884
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Стильная и эргономичная клетка SmallRig 3884 для Canon EOS R3 защищает камеру и позволяет устанавливать дополнительное оборудование, такое как верхние и боковые ручки, мониторы, микрофоны, аксессуары для оптики и так далее. Клетка повторяет форму корпуса камеры, доступ к батарее, картам памяти, всем органам управления и разъемам остается свободным. Для крепления камеры используется стандартный штативный винт 1/4" и два боковых фиксатора, которые не дают камере проворачиваться в клетке.
Со всех сторон располагаются гнезда 1/4" и Arri 3/8" (с отверстиями под боковые шпильки), также сверху предусмотрен холодный башмак для аксессуаров, а слева – планка НАТО. Нижняя и боковая пластина выполнены в форме «ласточкин хвост» (Arca Swiss), что позволяет устанавливать клетку напрямую в совместимые штативные головы и на другие крепления – как горизонтально, так и вертикально. С обеих сторон клетки имеются проушины для крепления кистевого или нашейного ремня. В углублении на основании клетки на магнитах размещается компактная шлицевая отвертка / шестигранник. Силиконовые накладки на внутренней поверхности клетки не дают поцарапать камеру во время установки и использования.
Клетка выточена из цельного бруска алюминиевого сплава, что обеспечивает ей высокую прочность при минимально возможном весе.
Экран камеры можно откидывать в сторону, но его наклон ограничен 50° вверх и 50° вниз.
- Размеры: 170.5 х 158 х 63.5 мм
- Размеры упаковки: 185 х 182 х 81 мм
- Вес: 209 г
- Вес с упаковкой: 342 г