Клетка SmallRig 3870 Retro Cage для Fujifilm X-T5
Код товара : УТ-00066363
Артикул : 3870
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.343
Описание
Клетка SmallRig 3870 Retro Cage для камеры Fujifilm X-T5 выполнена в стиле камер конца XIX – начала XX веков. Интересным штрихом дизайна является нажимной адаптер спусковой кнопки. Рукоятка отделана натуральной коровьей кожей, что улучшает захват камеры в ладони. Клетка оставляет открытым доступ к органам управления камерой, при этом позволяя установить дополнительные аксессуары. Для этого предусмотрен холодный башмак сверху, планка НАТО слева, гнезда Arri 3/8" сверху и слева, а также множество гнезд 1/4" и 3/8" по всему периметру. Нижняя часть выполнена в форме «ласточкиного хвоста» для установки в крепления системы Arca Swiss. Камера фиксируется в нескольких точках.
На клетке предусмотрены прорези для крепления нашейного или кистевого ремня. В углублении на нижней пластине с помощью магнитов фиксируется ключ-мультитул (шестигранник и шлицевая отвертка). Силиконовые накладки внутри клетки предотвращают появление царапин на корпусе камеры.
В комплекте идет пузырьковый уровень, который устанавливается в горячий башмак камеры.
Характеристики
- Размеры: 145.8 x 63.25 x 103.4 мм
- Размеры упаковки: 130 х 175 х 75 мм
- Вес: 235 г
- Вес брутто: 370 г
- Материалы: алюминиевый сплав, силикон, натуральная кожа, нержавеющая сталь