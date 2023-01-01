Описание

Клетка SmallRig 3870 Retro Cage для камеры Fujifilm X-T5 выполнена в стиле камер конца XIX – начала XX веков. Интересным штрихом дизайна является нажимной адаптер спусковой кнопки. Рукоятка отделана натуральной коровьей кожей, что улучшает захват камеры в ладони. Клетка оставляет открытым доступ к органам управления камерой, при этом позволяя установить дополнительные аксессуары. Для этого предусмотрен холодный башмак сверху, планка НАТО слева, гнезда Arri 3/8" сверху и слева, а также множество гнезд 1/4" и 3/8" по всему периметру. Нижняя часть выполнена в форме «ласточкиного хвоста» для установки в крепления системы Arca Swiss. Камера фиксируется в нескольких точках.

На клетке предусмотрены прорези для крепления нашейного или кистевого ремня. В углублении на нижней пластине с помощью магнитов фиксируется ключ-мультитул (шестигранник и шлицевая отвертка). Силиконовые накладки внутри клетки предотвращают появление царапин на корпусе камеры.

В комплекте идет пузырьковый уровень, который устанавливается в горячий башмак камеры.

Характеристики