Держатель светофильтра SmallRig 3840B, 52 мм, магнитный, в крепление M-Mount
Код товара : УТ-00071962
Артикул : 3840B
Предзаказ
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Держатель светофильтра SmallRig 3840B устанавливается в клетки для смартфонов с креплением для объективов M-Mount (Moment, Sirui). Держатель позволяет устанавливать магнитные фильтры диаметром 52 мм (любого производителя). Благодаря большому диаметру светофильтр успешно покрывает весь блок объективов телефона. К примеру, при использовании с ND или Vario ND фильтрами, появляется возможность увеличить выдержку, чтобы сгладить движение и избавиться от эффекта стробирования, а поляризационный светофильтр позволит устранить лишние блики от стекол, воды и других поверхностей.
- Размеры: 55 х 5.3 мм
- Вес: 7 г
- Диаметр светофильтра: 52 мм
- Крепление: магнитное (резьбы нет)
- Вес брутто: 27 г
- Материалы: алюминий, силикон