Держатель светофильтра SmallRig 3840B устанавливается в клетки для смартфонов с креплением для объективов M-Mount (Moment, Sirui). Держатель позволяет устанавливать магнитные фильтры диаметром 52 мм (любого производителя). Благодаря большому диаметру светофильтр успешно покрывает весь блок объективов телефона. К примеру, при использовании с ND или Vario ND фильтрами, появляется возможность увеличить выдержку, чтобы сгладить движение и избавиться от эффекта стробирования, а поляризационный светофильтр позволит устранить лишние блики от стекол, воды и других поверхностей.