Комплект SmallRig 3824 включает 2 аккумулятора типа NP-FZ100 и зарядное устройство с ЖК-дисплеем. Встроенный декодированный чип обеспечивает полную совместимость с камерой, точное отображение уровня заряда и отсутствие сообщений об ошибке. Зарядное устройство имеет встроенный кабель с коннектором USB-A, а также гнездо для подключения USB-C кабеля. Устройство поддерживает одновременную зарядку двух аккумуляторов, а ЖК-дисплей позволяет контролировать основные параметры: уровень заряда, текущий ток заряда, текущее напряжение и заряд, который получил аккумулятор при последнем подключение к зарядному устройству.