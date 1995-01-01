Аккумуляторы SmallRig NP-FZ100, с зарядным устройством (3824B)
Код товара : УТ-00072913
Артикул : 3824B
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Комплект SmallRig 3824 включает 2 аккумулятора типа NP-FZ100 и зарядное устройство с ЖК-дисплеем. Встроенный декодированный чип обеспечивает полную совместимость с камерой, точное отображение уровня заряда и отсутствие сообщений об ошибке. Зарядное устройство имеет встроенный кабель с коннектором USB-A, а также гнездо для подключения USB-C кабеля. Устройство поддерживает одновременную зарядку двух аккумуляторов, а ЖК-дисплей позволяет контролировать основные параметры: уровень заряда, текущий ток заряда, текущее напряжение и заряд, который получил аккумулятор при последнем подключение к зарядному устройству.
Совместимые камеры:
- Sony A6600, A6700,
- Sony A7 III, A7 IV, A7C, A7C II, A7CR, A7R III, A7R IV, A7R V, A7S III, A9 II, A9 III, A1
- Sony ZV-E1
- Sony FX3, FX30
- другие камеры, использующие NP-FZ100