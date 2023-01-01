Аккумулятор и зарядное устройство для камеры SmallRig NP-FZ100 3824 включает два аккумулятора и одно зарядное устройство. Аккумулятор, оснащенный чипом полного декодирования, отлично поддерживает различные камеры, не вызывая всплывающих окон, и имеет качественный огнеупорный корпус из АБС-пластика и матового ПК для обеспечения приятного прикосновения и долговечности. Он такого же размера, как и оригинальный аккумулятор, поэтому легко помещается в аккумуляторный отсек. Двойное зарядное устройство может заряжать две батареи одновременно, а его ЖК-экран отображает зарядное напряжение, ток и заряженную емкость в режиме реального времени. Он поставляется со встроенным зарядным кабелем USB-A и входным интерфейсом USB-C, что позволяет ему заряжаться через USB-адаптер, автомобильное зарядное устройство, блок питания.