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Аккумуляторы SmallRig NP-W235 с зарядным устройством (3822)

  • NP-W235 с зарядным устройством (3822)
  • NP-W235 с зарядным устройством (3822)
  • NP-W235 с зарядным устройством (3822)
  • NP-W235 с зарядным устройством (3822)
  • NP-W235 с зарядным устройством (3822)
  • NP-W235 с зарядным устройством (3822)
  • NP-W235 с зарядным устройством (3822)
  • NP-W235 с зарядным устройством (3822)
  • NP-W235 с зарядным устройством (3822)
  • NP-W235 с зарядным устройством (3822)
  • NP-W235 с зарядным устройством (3822)
  • NP-W235 с зарядным устройством (3822)
  • NP-W235 с зарядным устройством (3822)
  • NP-W235 с зарядным устройством (3822)
  • NP-W235 с зарядным устройством (3822)
Код товара:УТ-00071360
Артикул:3822

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

В комплект SmallRig 3822 входят 2 литий-ионных аккумулятора NP-W235 и USB зарядное устройство. Аккумуляторы имеют декодированный чип, поэтому распознаются камерой как «родные» и точно сообщают остаточный уровень заряда. Номинальная емкость: 2040 мАч, напряжение 7.2 В. ЖК дисплей зарядного устройства показывает напряжение, силу тока и текущий уровень заряда аккумулятора (в мА). Встроенный USB-A кабель и гнездо для USB-C кабеля позволяют использовать различные источники для зарядки: сетевые адаптеры, автомобильные адаптеры, универсальные USB батареи и так далее.

Для зарядки батарей необходим ток не ниже 5В 2.1А. Не используйте 2 интерфейса (USB-A и USB-C) одновременно!

Комплектация:

  • Аккумулятор NP-W235 - 2 шт.
  • Крышка контактов аккумулятора - 2 шт.
  • Зарядное устройство
  • Инструкция

Совместимые камеры:

  • Fujifilm X-H2S, X-H2,
  • Fujifilm X-T5, X-T4,
  • Fujifilm X-S20
  • Fujifilm GFX 50S II, GFX100S, GFX 100 II