Описание

В комплект SmallRig 3822 входят 2 литий-ионных аккумулятора NP-W235 и USB зарядное устройство. Аккумуляторы имеют декодированный чип, поэтому распознаются камерой как «родные» и точно сообщают остаточный уровень заряда. Номинальная емкость: 2040 мАч, напряжение 7.2 В. ЖК дисплей зарядного устройства показывает напряжение, силу тока и текущий уровень заряда аккумулятора (в мА). Встроенный USB-A кабель и гнездо для USB-C кабеля позволяют использовать различные источники для зарядки: сетевые адаптеры, автомобильные адаптеры, универсальные USB батареи и так далее.

Для зарядки батарей необходим ток не ниже 5В 2.1А. Не используйте 2 интерфейса (USB-A и USB-C) одновременно!

Комплектация:

Аккумулятор NP-W235 - 2 шт.

NP-W235 - 2 шт. Крышка контактов аккумулятора - 2 шт.

Зарядное устройство

Инструкция

Совместимые камеры: