Аккумуляторы SmallRig NP-W235 с зарядным устройством (3822)
Код товара : УТ-00071360
Артикул : 3822
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Описание
В комплект SmallRig 3822 входят 2 литий-ионных аккумулятора NP-W235 и USB зарядное устройство. Аккумуляторы имеют декодированный чип, поэтому распознаются камерой как «родные» и точно сообщают остаточный уровень заряда. Номинальная емкость: 2040 мАч, напряжение 7.2 В. ЖК дисплей зарядного устройства показывает напряжение, силу тока и текущий уровень заряда аккумулятора (в мА). Встроенный USB-A кабель и гнездо для USB-C кабеля позволяют использовать различные источники для зарядки: сетевые адаптеры, автомобильные адаптеры, универсальные USB батареи и так далее.
Для зарядки батарей необходим ток не ниже 5В 2.1А. Не используйте 2 интерфейса (USB-A и USB-C) одновременно!
Комплектация:
- Аккумулятор NP-W235 - 2 шт.
- Крышка контактов аккумулятора - 2 шт.
- Зарядное устройство
- Инструкция
Совместимые камеры:
- Fujifilm X-H2S, X-H2,
- Fujifilm X-T5, X-T4,
- Fujifilm X-S20
- Fujifilm GFX 50S II, GFX100S, GFX 100 II