Комплект для автономного питания камеры из зарядного устройства и двух аккумуляторов. Батареи оснащены декодированным чипом, а значит будут работать с различными камерами без возникновения ошибок. Зарядное устройство способно одновременно заряжать два аккумулятора. Индикатор отображает основные характеристики в режиме реального времени. Имеет встроенный кабель USB и оснащен входным интерфейсом Type-C Корпус выполнен из жаростойкого АБС-пластика и поликарбоната. Матовое покрытие обеспечивает долговечность и приятную текстуру. По размерам каждый аккумулятор схож с оригинальным, поэтому легко поместится в аккумуляторный отсек