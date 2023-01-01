Комплект для автономного питания камеры из двух аккумуляторов стандарта EN-EL14 высокой ёмкости и зарядного устройства с быстрой зарядкой. При зарядке батарей все данные отображаются прямо на корпусе. Встроенный кабель позволяет питать зарядник через USB-адаптер, автомобильное зарядное устройство и блок питания. Аккумуляторы оснащены декодированным чипом, благодаря которому отлично поддерживают различные камеры Sony. При этом исключается появление всплывающих окон и ошибок. Они легко помещаются в аккумуляторный отсек, так как имеют такой же размер, как и оригинальные аккумуляторы. Выполнены из жаростойкого АБС пластика