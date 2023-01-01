Ручка боковая SmallRig 3813 Mini Side Handle, боковая, планка НАТО
Код товара : УТ-00058595
Артикул : 3813
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Боковая ручка SmallRig 3813 устанавливается на планку НАТО, фиксируется с помощью поворотного барашка, без дополнительных инструментов. Ручка обеспечивает более комфортный и стабильный захват камеры, что снижает дрожание и раскачку во время съемки. Ручка полностью выполнена из алюминиевого сплава, силиконовые накладки противодействуют скольжению, максимальная нагрузка составляет 6 кг. Проушины сверху и снизу позволяют установить на нее кистевой ремень. Ручка достаточно свободно регулируется по высоте. Может использоваться и справа, и слева от камеры.
В нижней части ручки сделано углубление, в котором с помощью магнита зафиксирован шестигранный ключ.
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, силикон
- Максимальная нагрузка: 6 кг
- Размеры: 100 х 67.8 х 42 мм
- Вес: 139 г