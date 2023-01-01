Описание

Боковая ручка SmallRig 3813 устанавливается на планку НАТО, фиксируется с помощью поворотного барашка, без дополнительных инструментов. Ручка обеспечивает более комфортный и стабильный захват камеры, что снижает дрожание и раскачку во время съемки. Ручка полностью выполнена из алюминиевого сплава, силиконовые накладки противодействуют скольжению, максимальная нагрузка составляет 6 кг. Проушины сверху и снизу позволяют установить на нее кистевой ремень. Ручка достаточно свободно регулируется по высоте. Может использоваться и справа, и слева от камеры.

В нижней части ручки сделано углубление, в котором с помощью магнита зафиксирован шестигранный ключ.