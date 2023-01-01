Описание

Прочная клетка для камер Panasonic GH6, выточенная из цельного бруска алюминия, что обеспечивает высокую прочность. Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8”, холодный башмак (сверху) и планка НАТО (слева) позволяют установить все необходимые аксессуары: верхние и боковые ручки, мониторы / рекордеры, микрофоны, лампы постоянного света, фиксаторы для кабелей, аксессуары для оптики (приводы фокусировки, компендиумы), плечевые упоры, батарейные площадки и так далее. Предусмотрены крепления для кистевого или плечевого ремня. Клетка предоставляет свободный доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и органам управления.

Нижняя площадка выполнена по стандарту Arca Swiss: клетку можно устанавливать на совместимые стабилизаторы или штативные головки напрямую. В углублении на нижней пластине с помощью магнитов зафиксирован универсальный ключ (шестигранник + плоская отвертка). Силиконовые накладки на внутренних поверхностях предотвращают появление царапин на камере. Для того, чтобы исключить вращение, свободный ход камеры в клетке, она фиксируется в 2 точках: через штативное гнездо и через левую проушину для ремня.