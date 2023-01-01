Описание

Верхняя ручка SmallRig NATO Top Handle (Lite) 3766 предназначена для надежного и устойчивого удержания камеры при съемке с нижней точки. Она также поможет снизить нагрузку на кисть при длительной съемке. Ручка имеет эргономичную форму, нескользящее силиконовое покрытие повышает комфортность работы, особенно при низких температурах.

Благодаря использованию полой конструкции вес ручки составляет всего 124 грамма. Пять разъемов «холодный башмак» позволяют одновременно закрепить микрофон, светодиодный осветитель, внешний монитор и другие устройства. Резьбовые крепления ¼" и ARRI ⅜" можно использовать для установки держателя монитора SmallRig 2903, BSE2348 или универсального держателя Magic Arm SmallRig 2070.