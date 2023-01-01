Ручка SmallRig 3766, верхняя, планка НАТО
Код товара : УТ-00061075
Артикул : 3766
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Верхняя ручка SmallRig NATO Top Handle (Lite) 3766 предназначена для надежного и устойчивого удержания камеры при съемке с нижней точки. Она также поможет снизить нагрузку на кисть при длительной съемке. Ручка имеет эргономичную форму, нескользящее силиконовое покрытие повышает комфортность работы, особенно при низких температурах.
Благодаря использованию полой конструкции вес ручки составляет всего 124 грамма. Пять разъемов «холодный башмак» позволяют одновременно закрепить микрофон, светодиодный осветитель, внешний монитор и другие устройства. Резьбовые крепления ¼" и ARRI ⅜" можно использовать для установки держателя монитора SmallRig 2903, BSE2348 или универсального держателя Magic Arm SmallRig 2070.
- Эргономичный дизайн обеспечивает надежное удержание оборудования и снижает нагрузку на кисть.
- Ручка изготовлена из алюминиевого сплава и имеет нескользящее покрытие из силикона.
- Использование полой конструкции позволило снизить вес ручки до 124 гр.
- Пять разъемов «холодный башмак» для установки микрофона, светодиодных осветителей, монитора и других устройств.
- Быстросъемное крепление NATO.