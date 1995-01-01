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Ручка SmallRig 3765, верхняя, Arri 3/8"

  • 3765, верхняя, Arri 3/8"
  • 3765, верхняя, Arri 3/8"
  • 3765, верхняя, Arri 3/8"
  • 3765, верхняя, Arri 3/8"
  • 3765, верхняя, Arri 3/8"
Код товара:УТ-00061074
Артикул:3765

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Рукоятка SmallRig HTR2640 устанавливается в гнездо формата Arri 3/8", боковые шпильки предотвращают поворот ручки относительно клетки. Ручка может устанавливаться в качестве боковой, но вообще лучше служит в качестве верхней. На рукоятке предусмотрено множество гнезд для крепления дополнительных аксессуаров: 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8"-16, а также холодный башмак. Деревянная накладка повышает комфорт использования.

  • Материалы: алюминиевый сплав, дерево
  • Размеры: 136.5 х 67.2 х 30 мм
  • Вес: 153 г