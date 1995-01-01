Ручка SmallRig 3765, верхняя, Arri 3/8"
Код товара:УТ-00061074
Артикул:3765
Товар не найден
Описание
Рукоятка SmallRig HTR2640 устанавливается в гнездо формата Arri 3/8", боковые шпильки предотвращают поворот ручки относительно клетки. Ручка может устанавливаться в качестве боковой, но вообще лучше служит в качестве верхней. На рукоятке предусмотрено множество гнезд для крепления дополнительных аксессуаров: 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8"-16, а также холодный башмак. Деревянная накладка повышает комфорт использования.
- Материалы: алюминиевый сплав, дерево
- Размеры: 136.5 х 67.2 х 30 мм
- Вес: 153 г