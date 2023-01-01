Клетка SmallRig 3762 для камеры DJI Action2 Exclusively Cage (Overseas) Grey
Код товара : УТ-00061072
Артикул : 3762
1 690 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Клетка SmallRig 3762 предназначена для установки цифровой камеры DJI Action 2 на FPV дроны. Легкий и прочный корпус термопластичного эластомера, поликарбоната и алюминиевого сплава обеспечивает полную защиту камеры.
- Полная защита камеры DJI Action 2.
- Совместимость с FPV дронами.
- Стандартное крепление экшн-камеры.
- Легкий и прочный корпус из термопластичного эластомера, поликарбоната и алюминиевого сплава.