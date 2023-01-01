Описание

Универсальный держатель SmallRig 3757B Crab-Shaped Clamp with Ballhead Magic Arm выполнен из алюминиевого сплава и нержавеющей стали. Полезная нагрузка 3.5 кг, держатель можно использовать с камерами, мониторами, осветителями и другими аксессуарами: винт стандартный, 1/4"-20. В комплекте также идет адаптер для экшен-камер. Зажим в форме крабовой клешни устанавливается на трубы диаметром от 14 до 60 мм и на столешницы толщиной до 65 мм, толстые резиновые накладки предотвращают скольжение и не царапают поверхность. Кронштейн типа Magic Arm позволяет свободно наклонять и вращать установленное оборудование во всех плоскостях.

Внимание: не пытайтесь снять или заменить шарнирный кронштейн. Это может привести к выходу устройства из строя.