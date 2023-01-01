Описание

Софтбокс сферической формы для создания более мягкого и рассеянного освещения на большом пространстве. Прекрасный вариант для видеоблога, записи фильмов, прямой трансляции и интервью. Крепление Bowens делает его совместимым с огромным ассортиментом соответсвующего осветительного оборудования.

Проработанная конструкция позволяет быстро собирать и разбирать софтбокс, благодаря чему значительно облегчается работа с ним и упрощается процесс использования. Выполнен аксессуар из прочной нержавеющей стали и практичной ткани оксфорд, устойчивой к любым внешним условиям.