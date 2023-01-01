Софтбокс SmallRig 3754, складной, RA-L65 Lantern, диаметр 65 см
Код товара : УТ-00061071
Артикул : 3754
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Софтбокс сферической формы для создания более мягкого и рассеянного освещения на большом пространстве. Прекрасный вариант для видеоблога, записи фильмов, прямой трансляции и интервью. Крепление Bowens делает его совместимым с огромным ассортиментом соответсвующего осветительного оборудования.
Проработанная конструкция позволяет быстро собирать и разбирать софтбокс, благодаря чему значительно облегчается работа с ним и упрощается процесс использования. Выполнен аксессуар из прочной нержавеющей стали и практичной ткани оксфорд, устойчивой к любым внешним условиям.