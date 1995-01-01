Описание

SmallRig 3751B AD-01 – классический 3-х секционный, 2-х трубный штатив с видеоголовой для цифровых видео и фотокамер. Подготовка к работе не займет много времени, используя клипсовые замки можно быстро установить необходимую высоту или сложить штатив. Полусфера 75мм и встроенный пузырьковый уровень позволяют легко выравнивать линию горизонта и зафиксировать положение камеры. Средняя растяжка дополнительно усиливает жесткость конструкции.

Съемная видеоголова совместима с площадками электронных стабилизаторов DJI RS2 / RS 3 / RS 3 Pro и быстросъемными площадками стандарта Manfrotto 501. Встроенная система демпфирования и балансировки обеспечивает плавное вращение на 360° по горизонтали и наклоны на +90°/-75° по вертикали оборудования весом до 8 кг. Комплектуется чехлом для транспортировки и хранения.

Особенности:

1. Совместимость с площадками электронных стабилизаторов DJI RS2 / RS 3 / RS 3 Pro и быстросъемными площадками стандарта Manfrotto 501.

2. Полусфера 75мм.

3. Максимальная высота 186 см.

4. Удобная конструкция для быстрой разборки и сборки.

5. Нескользящая большая ручка для переноски штатива.