Штатив SmallRig 3751B AD-01 с видеоголовой, алюминий
Код товара : УТ-00073789
Артикул : 3751B
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
SmallRig 3751B AD-01 – классический 3-х секционный, 2-х трубный штатив с видеоголовой для цифровых видео и фотокамер. Подготовка к работе не займет много времени, используя клипсовые замки можно быстро установить необходимую высоту или сложить штатив. Полусфера 75мм и встроенный пузырьковый уровень позволяют легко выравнивать линию горизонта и зафиксировать положение камеры. Средняя растяжка дополнительно усиливает жесткость конструкции.
Съемная видеоголова совместима с площадками электронных стабилизаторов DJI RS2 / RS 3 / RS 3 Pro и быстросъемными площадками стандарта Manfrotto 501. Встроенная система демпфирования и балансировки обеспечивает плавное вращение на 360° по горизонтали и наклоны на +90°/-75° по вертикали оборудования весом до 8 кг. Комплектуется чехлом для транспортировки и хранения.
Особенности:
1. Совместимость с площадками электронных стабилизаторов DJI RS2 / RS 3 / RS 3 Pro и быстросъемными площадками стандарта Manfrotto 501.
2. Полусфера 75мм.
3. Максимальная высота 186 см.
4. Удобная конструкция для быстрой разборки и сборки.
5. Нескользящая большая ручка для переноски штатива.